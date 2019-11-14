المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن شديد الحراسة بجمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تستمر وزارة الداخلية في فتح أبواب السجون أمام مراقبي مؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان مما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، سعي وزارة الداخلية لإبراز جهودها المبذولة لتوفير الرعاية للمسجونين وتحسين أوضاعهم المعيشية. ويواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنظيم زيارات للسجون بمختلف محافظات الجمهورية، واضطلاع وفد المجلس برئاسة ياسر عبد العزيز بزيارة سجن شديد الحراسة بجمصة للتأكد من الأوضاع المعيشية للنزلاء وتلقيهم الرعاية الصحية المناسبة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن . واستقبل سجن شديد الحراسة بجمصة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة بالسجون المختلفة وتقديم الرعاية لنزلائها وفقا للمواثيق الدولية المتعارف عليها . وخلال الجولة أشاد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالرعاية التي توفرها وزارة الداخلية للمسجونين.

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