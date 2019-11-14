ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف قرص تامول مخدر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدت قيام أحد العناصر الإجرامية "صاحب محل قطع غيار ومقيم بمحافظة الدقهلية" بالاتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه وبصحبته "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط" حال استقلالهما سيارة ملاكي في كمين أُعد لهما بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزتهما "10,000 عشرة آلاف قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالي، 2 سلاح أبيض، هاتفان محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.