السيسى يعبر لرئيس الإمارات عن امتنانه لمنحه "وسام زايد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص بمنحه "وسام زايد"، الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.

وتمنى الرئيس السيسي، أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيد من التطور والتقدم الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل المنشود.

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كان الرئيس السيسي التقى اليوم الخميس بقصر الوطن بأبو ظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي.

وأكد الرئيس السيسي مجددًا عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.

وتطرقت المباحثات بين السيسي وبن زايد إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.