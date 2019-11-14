مقترح بإلزام الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أعمال الصرف بتعويض مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، لسحب أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه.

وأشار أبوطالب، في مقترحه، إلى أن الحكومة فشلت تمامًا في تحقيق أي نتائج فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي في أي محافظة من محافظات، حيث أن ملف الصرف الصحي من الملفات الهامة والحيوية والتي تشغل بال جميع نواب البرلمان: "طوال أربع سنوات لم نر أي نتائج على أرض الواقع بسبب تقاعس الشركات المسند إليها أعمال التنفيذ".

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من خلال سحب الأعمال وإسنادها إلى جهات أخرى أكثر جدية مع إلزام هذه الشركات بتعويض لا تقل قيمته عن مليون جنيه، وبما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تقييم أداء الشركات في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية.