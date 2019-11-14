القوى العاملة: تحصيل 478 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في الحصول على كافة المستحقات النظامية لعامل مصري من الشركة التي كان يعمل بها والتي تمثل أجره المتأخر فضلًا عن مكافأة نهاية الخدمة والتي بلغت 111 ألفًا و200 ريال سعودي بما يعادل 478 ألف جنيه مصري.

ووجه سعفان، وفق بيان، اليوم الخميس، مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بتقديم الدعم والمساعدة للعامل لحصوله على باقي مستحقاته المالية وعودته مع أسرته إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

ووجه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، المواطن المصري إلى سرعة تقديم دعوى عمالية بمكتب العمل للحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أنه نظرًا لتعذر تسوية الخلاف بإدارة التسوية الودية بمكتب العمل، فقد تم إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية للبت فيها.

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وتابع غازي: "وظل مكتب التمثيل العمالي يتابع الجلسات مع المواطن حتى حصوله على قرار يلزم الشركة بسداد مستحقاته، وعقب صدور صك الحكم تم تحويله إلى محكمة التنفيذ التي أصدرت بدورها قرارًا يلزم الشركة بتنفيذ القرار بسداد المستحقات، ومن ثم قام صاحب العمل بإيداع المبلغ المحكوم به للمواطن بحساب محكمة التنفيذ.

وذكر الملحق العمالي، أنه نظرًا لانتهاء صلاحية إقامة العامل ووجود بلاغ تغيب عن العمل ضده، تعذر استلام شيك المستحقات من محكمة التنفيذ وصرفه.

وتم توجيه العامل بعمل وكالة لزوجته التي تعمل بشركة أخرى، ولها إقامة سارية لتتمكن من استلام الشيك وصرفه بعد تعديل اسم المستفيد بمحكمة التنفيذ بناء على هذه الوكالة، وبالتالي تم استلام الشيك وصرفه من مصرف الراجحي.

وأوضح الملحق العمالي، أنه نظرًا لرغبة العامل في المغادرة النهائية رفقة 3 أبناء، حرر مكتب التمثيل العمالي خطابًا لمكتب عمل الرياض "إدارة الأزمات" بإصدار خروج نهائي للعامل عن طريق إدارة الوافدين بناء على بلاغ التغيب عن العمل.