غدًا.. منتدى شباب العالم يشارك في المائدة المستديرة بـ"نوفي ساد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يشارك منتدى شباب العالم غدا الجمعة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في فعاليات المائدة المستديرة المزمع انعقادها في مدينة نوفي ساد بجمهورية صربيا عاصمة الشباب الأوروبي لعام 2019، بمشاركة أحمد إبراهيم محافظ أسوان باعتبار مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، ودينا الحاروني ممثلة منتدى شباب العالم.

وذكرت مصادر منتدى شباب العالم اليوم الخميس أن المائدة المستديرة تعقد تحت عنوان " نوفي ساد وأسوان : عاصمتا الشباب في أوروبا وأفريقيا "، في إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، حيث يجتمع ممثلون عن الشباب الأفريقي والأوروبي في حلقات نقاشية لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة، بحيث تخرج المائدة باستنتاجات وتوصيات لصالح شبابا العالم.

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ومن المقرر أن تشهد فعاليات المائدة عددا من الجلسات المتنوعة والمهمة، وعلى رأسها جلسة نقاشية بعنون "أهمية الاستثمار في الشباب"، بمشاركة محافظ أسوان والسفير عمرو الجويلي سفير مصر لدى صربيا، إلى جانب ستيفن هيودولين ممثل وفد الاتحاد الأوروبي إلى صربيا.

كما ستعقد جلسة أخرى بعنوان "أفضل الممارسات : عواصم الشباب في أوروبا وأفريقيا"، بمشاركة كل من دينا الحاروني، وفالنتينا أنتيك رئيس شبكة عواصم الشباب الأوروبي.

وسيتم توقيع بروتوكول إنشاء شبكة عواصم الشباب الأوروبي، وذلك بتمثيل كل من نوفي ساد (صربيا)، وسالونيك (اليونان) وكلوج نابوكا (رومانيا)، وماريبور (سلوفينيا) وبراغ (التشيك).