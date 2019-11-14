مصر | 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخبز بلدي بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخبز بلدي بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل مخبز بلدي، اليوم الخميس، بمنطقة عرب الساحة بنطاق قسم شرطة الحوامدية، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات الحماية المدنية تفيد بوقوع حريق داخل مخبز بمنطقة عرب الساحة بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.