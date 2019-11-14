مصر | عاجل.. الإفراج عن 444 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن 444 سجينا بمناسبة 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (100) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (344) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.