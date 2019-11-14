مصر | "سجن جمصة" آخرها.. "الداخلية" تواصل فتح السجون أمام المؤسسات الحقوقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سجن جمصة" آخرها.. "الداخلية" تواصل فتح السجون أمام المؤسسات الحقوقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، مواصلتها في فتح السجون لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان مما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين وسعي "الداخلية" لإبراز جهودها المبذولة لتوفير الرعاية للمسجونين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم زيارات للسجون بمختلف محافظات الجمهورية، و اضطلاع وفد المجلس برئاسة الدكتور ياسر عبد العزيز بزيارة سجن شديد الحراسة بجمصة للتأكد من الأوضاع المعيشية للنزلاء وتلقيهم الرعاية الصحية المناسبة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وفي إطار استمرار التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، اضطلع المجلس بتنظيم زيارة لسجن شديد الحراسة بجمصة لتفقد أوضاع المسجونين والتأكد من حسن رعايتهم.

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ويستقبل سجن شديد الحراسة بجمصة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار نشاط المجلس للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة بالسجون المختلفة وتقديم الرعاية لنزلائها وفقا للمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وأشاد أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالرعاية التي توفرها وزارة الداخلية للمسجونين خلال زيارتهم لسجن شديد الحراسة بجمصة.

وترأس الدكتور ياسر عبد العزيز، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لزيارة سجن شديد الحراسة بجمصة في إطار نشاط المجلس للتأكد من توفير الرعاية للمسجونين.