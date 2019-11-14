أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تعلن انطلاق المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تعلن انطلاق المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، خلال الفترة من نوفمبر 2019 حتى مارس 2020، وذلك بعد النجاح الذي حققته المنحة في السنوات السابقة منذ 2016 حتى الآن.

وتضم المنحة عدة برامج مثل؛ برنامج إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية، برنامج تنمية مهارات إعداد قادة المستقبل، برنامج تنمية مهارات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، برنامج تنمية مهارات شباب الجامعات وحديثي التخرج.

وجاءت شروط المنحة كالتالي "أن لا يقل السن عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام أثناء تنفيذ البرنامج، الحصول على مؤهل متوسط على الأقل وعند المفاضلة يفضل الحاصل على المؤهل الأعلى، عدم الحصول في أي من السنوات السابقة على تلك المنحة، ويحق للشاب المشاركة في برنامج واحد فقط، اجتياز المقابلات الشخصية المقررة لذلك، علمًا بأن تم فتح باب التقدم للمشاركة من الأربعاء 13 نوفمبر ولمدة عشرة أيام.

وتضم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج "استيفاء الاستمارة الإليكترونية والورقية بمقر مركز التدريب بالأكاديمية مرفقًا بها (صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، صورة من المؤهل الدراسي، سيرة ذاتية حديثة مع ما يؤيدها من مستندات، صورة شخصية حديثة، الإقرار بعدم الاستفادة من تلك المنحة من قبل).

Advertisements

ويستمر البرنامج 20 ساعة تدريبية مقسمة على خمسة أيام بواقع أربع ساعات في اليوم، وتصل تكلفة الفرد الواحد "500" جنيه تتحمل الوزارة منها مبلغ "300" جنيه لكل شاب وبحد أقصى عدد 300 شاب وفتاه ويتحمل الشاب، الفتاه المشاركين مبلغ "200" جنيه تدفع مباشرة الى الأكاديمية، بعدها سيتم الاعلان عن أسماء المرشحين لحضور المقابلات الشخصية ممن استوفوا شروط الالتحاق من خلال موقع بوابة مصر للشباب والرياضة وصفحة وزارة الشباب والرياضة (وزارة الشباب والرياضة - مصر).

يلي ذلك إجراء مقابلات شخصية بمقر مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الادارية لمن تم الاعلان عن أسمائهم بشكل مبدئي.

بعد إجراء المقابلات الشخصية سيتم تحديد مواعيد البرامج حسب إكتمال الأعداد الخاصة بكل برنامج على حده، وفي نهاية تنفيذ المنحة سيتم تنظيم إحتفالية تضم كافة الخريجين من كل البرامج وبحضور إعلاميين وشخصيات عامة وقيادات وتنفيذيين، يتم فيها توزيع الشهادات على المشاركين، وسوف يعلن عن موعده بعد الانتهاء من التنفيذ.

ويتم التدريب على أيدي خبراء متخصصين توفرهم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بمقر مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ( 14 شارع رمسيس أمام نقابة المحامين وسط البلد القاهرة).