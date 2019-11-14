أخبار مصر | خلال أسبوع.. "عنيك في عنينا" تسلم 1203 نظارة وتجري 38 عملية بـ5 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. "عنيك في عنينا" تسلم 1203 نظارة وتجري 38 عملية بـ5 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مبادرة "عنينك في عنينا" التي تنظمها مؤسسة "صناع الخير للتنمية" بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء، وخلال أسبوع وفي 5 محافظات في تسليم 1203 نظارة طبية عالية الجودة، للمواطن الذين تم تشخيص حالاتهم أثناء قوافلها الطبية، كما تم إجراء 38عملية جراحة عيون مختلفة للحالات المستحقة في أربع محافظات

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة عنيك فى عنينا استكملت نشاطها هذا الأسبوع حيث نجحت فى توزيع عدد 383 نظارة بقرية العديسات بمركز الطود بمحافظة المنوفية، أيضا استطاعت المبادرة فى تسليم 216 نظارة بالرابدان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة وفقا لتشخيصهم أثناء القوافل.

وأضاف عبد الجليل استكمالا للقافلة التى تمت بقرية البصيلية بمركز ادفو بمحافظة أسوان تم توزيع 343 نظارة طبية للحالات التى تم تشخيص احتياجهم لنظارات أثناء القافلة وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة، مضيفا أن مبادرة عنيك فى عنينا نجحت أيضا فى تسليم 261 نظارة يقرية أبو حمر بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

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وأوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذى لمبادرة "عنيك فى عنينا" أنه تحقيقا لأهداف المبادرة فى القضاء على مسببات العمى تم أجراء 20 عملية عيون مختلفة لأهالى محافظة الشرقية وذلك للحالات التى تم تشخيصهم أثناء القافلة التى تم فى قرية القطاوية بالمحافظة.

وتابعت صبري أن المبادرة تسعى فى تقديم أفضل الخدامات الطبية للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث نجحت فى إجراء 18 عملية لأهالى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر تنوعت بين عمليات مياه بيضاء وظفرة وشبكية، مؤكدة أن الكشف والعلاج والنظارات وإجراء العمليات بمبادرة عنيك فى عنينا تتم جميعا مجانا وذلك لرفع الضغط عن كاهل البسطاء.



وأشارت صبري إلى أن مبادرة " عنيك فى عنينا" نجحت فى الكشف على أكثر من 160 الف مواطن منذ انطلاقها، وأجرت 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، كما تم إجراء 250 عملية زرع قرنية تصل تكلفة العملية الواحد إلى 30 الف جنية، وتم توزيع أكثر من 60 الف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة وفقا للتشخيص أثناء القوافل.