أخبار مصر | فرج عامر: مباحثات السيسي وولي عهد أبو ظبي أكدت عمق العلاقات التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مباحثات السيسي وولي عهد أبو ظبي أكدت عمق العلاقات التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المباحثات التى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكدت أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجا رائعا وفريدا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة.

وأضاف "عامر"، أن مباحثات السيسى وآل زايد أكدت للراى العام العربى والعالمى حرص الدولتين الشقيقيتن على الأمن العربى والأمن الخليجى وأن أى مساس بهما هو مساس بالقاهرة وأبو ظبي خاصة أن الرئيس السيسي، يؤكد دائما وبكل حسم وقوة أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتحزأ من أمن مصر القومي، مشيدا بدعم دولة الإمارات بكل قوة لمصر في حربها ضد الإرهاب وحرص مصر والإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وتابع المهندس محمد فرج عامر، أن اللقاءات المستمرة والمتواصلة بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد تؤكد دائما على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية لكونها نموذجًا متميزًا للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادىء الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل وتطوير التعاون بين البلدين في شتي المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.