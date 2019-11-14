أخبار مصر | وزيرة التضامن تطلق الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تطلق الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويضم الموقع مجموعة من والخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها.
كما يحتوي الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان وأخبارا تحدث أولًا بأول.
أيضًا يحتوي الموقع على أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات.
ويمكن تصفح البنك والاستفادة من جميع خدماته من عملى موقع الوزارة.
وقامت غادة والي وزيرة بافتتاح مركز خدمات تطوير الأعمال وذلك بفرع بنك ناصر في مدينة 6 اكتوبر، وذلك في إطار المبادرة القومية "رواد النيل " التي يرعاها البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وحضر الأفتتاح أعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وعدد من قيادات بنك ناصر.
وتقدم مراكز «رواد النيل» مجموعة من الخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم وتشمل:
- إعداد دراسات الجدوى والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها ونوع التمويل المناسب لها
- تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الأعمال.
- توفر آليات التدريب والتحفيز لرفع المستوى الابتكاري والفني والإداري من خلال برامج المبادرة المختلفة
-تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الدعم اللازم من تصميم وتطوير وتحفيز للاستمرار والمساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصري.