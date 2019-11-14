أخبار مصر | وزيرة التضامن تطلق الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تطلق الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن فعاليات إطلاق مبادرة رواد النيل وتطوير فرع السادس من أكتوبر

أطلقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي،

ويضم الموقع مجموعة من والخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها.

كما يحتوي الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان وأخبارا تحدث أولًا بأول.

أيضًا يحتوي الموقع على أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات.

ويمكن تصفح البنك والاستفادة من جميع خدماته من عملى موقع الوزارة.