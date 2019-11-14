أخبار مصر | اليوم.. "الجمهورية" تستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الجمهورية" تستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف جريدة الجمهورية، في الخامسة مساء اليوم الخميس، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يشارك الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة كبيرة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكُتاب.

ومن المقرر أن تستقبل مؤسستي الأهرام والأخبار، الجلسات التحضيرية المقبلة.

