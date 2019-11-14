أخبار مصر | اليوم.. عرضان لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين وورش فنية بالنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. عرضان لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين وورش فنية بالنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم النقابة اليوم الخميس، عرضين فنيين لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك في السابعة مساءً، ويقيمهما فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي، برئاسة السيدة عبير شلتوت.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض الأول هو "الوردة الزرقاء"، ويأتي تأليف وإخراج فاطمة المعدول، والثاني هو "دندش وأصحاب العصفورة"، ومن تأليف كامل الكيلانى وإخراج عبير شلتوت.

وأضاف أن الدخول سيكون بالمجان ويسبق العرضين ورشة فنية للأطفال، تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.

وصرحت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بأن الأنشطة الفنية التي تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم، تأتي في إطار التعاون الذي وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين، لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، تساهم في توعية النشئ، وتقدم لهم نماذجًا إيجابية، وبث روح الانتماء والتسامح والتعايش مع الآخر.