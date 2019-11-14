أخبار مصر | نائب إيتاي البارود يفجر مفاجآت مدوية عن حريق خط أنابيب البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب إيتاي البارود يفجر مفاجآت مدوية عن حريق خط أنابيب البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر النائب عمر حمروش، نائب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مفاجآت من العيار الثقيل، حول واقعة حريق خط أنابيب البترول بترعة عزبة الماسورة، بإيتاي البارود، والذي نتج عنه وفاة 7 أشخاص وإصابة 16، حيث أكد أنه تواجد في أرض موقع الحادث، وتأكد من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لشركة أنابيب البترول، فور إبلاغها بالتسريب في الواحدة ظهرا أي قبل الاشتعال بأربع ساعات كاملة.

وقال "حمروش"، إن الشركة ردت على موقف إبلاغها بالتسريب: "كله تمام يا فندم"، مؤكدا أن الشركة تركت الخطوط بدون حراسة كافية، بالإضافة إلى عدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل تلك الوقائع، وكذلك لم تدفع بسيارات الفوم الرغوي فور الإبلاغ والتحقيق من الوقود المسرب، وعدم فرض كردون حول المنطقة وإخلائها فوز الإبلاغ بمعلومة التسريب.

وطالب النائب البرلماني، بإقالة رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول وتقديمه لمحاكمة عاجلة.