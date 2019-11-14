أخبار مصر | تطور جديد بشأن سد النهضة عقب اجتماع واشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد بشأن سد النهضة عقب اجتماع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة، الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدًا الجمعة.

الاجتماعات الأربعة، المقرر عقدها، تأتي على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى.

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وتناقش الاجتماعات، على مدار اليومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الحالي.

الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.