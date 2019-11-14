أخبار مصر | الإثنين.. 'الأعلى للإعلام' يحتفل بمرور 30 عام على توقيع وثيقة حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. 'الأعلى للإعلام' يحتفل بمرور 30 عام على توقيع وثيقة حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، احتفالًا بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

يأتي ذلك صباح يوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري، بمقر المجلس بماسبيرو، وذلك من خلال جلسة حوار مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كُتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة، ومعدى البرامج التوك شو المسائية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة؛ للمناقشة حول الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر؛ لتقديم خلفية وافية للإعلام المصري، وتفعيل دور الإعلام بكل أطيافه المرئي والمسموع والمطبوع، في دعم حقوق الطفل، وفي نشر الوعى حول قانون الطفل، وتقديم قضايا الطفل في قائمة الأوليات للمجتمع المصري.