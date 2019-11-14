أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تعدل لائحة الجزاءات والتحقيقات مع الموظفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تعدل لائحة الجزاءات والتحقيقات مع الموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على تعديل لائحة الجزاءات والتحقيقات الخاصة بموظفي قطاعات مبنى التلفزيون المختلفة.

وتم توزيع اللائحة الجديدة على قطاعات المبنى ومراجعة مسؤولي الشؤون القانونية والإدارية بالقطاعات لكافة بنودها، وتطبيقها فورًا على كافة الموظفون.

وتضمنت اللائحة سُلطات أوسع لرؤساء القطاعات والقيادات في معاقبة الموظفين المخالفين لقواعد العمل، خاصة وأن لائحة الجزاءات لم يتم تغييرها منذ عام ١٩٩٦ داخل مبنى ماسبيرو.