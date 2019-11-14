أخبار مصر | عاجل.. مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بقيمة ٢٠ مليار دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بقيمة ٢٠ مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن أن الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار؛ للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة و صندوق مصر السيادي .

وتهدف هذه الشراكة لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية ، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية ، والطاقة التقليدية والمتجددة ، والتكنولوجيا ، والأغذية والعقارات ، والسياحة ، والرعاية الصحية ، والخدمات اللوجستية ، والخدمات المالية ، والبنية التحتية وغيرها.