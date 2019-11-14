أخبار مصر | وظائف برواتب 4200 جنيه.. تعرف على شروط الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وظائف برواتب 4200 جنيه.. تعرف على شروط الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقبال كبير على سحب كراسات الشروط ودفع المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع للإسكان الاجتماعي، حيث قام 850 مواطنا بدفع مقدمات الحجز بينما تم سحب 10 آلاف كراسة شروط، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي.

3 غرف وصالة

ويستمر سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة، وذلك لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، المطروحة بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية / الإسكندرية / الدقهلية / الإسماعيلية / كفر الشيخ / المنوفية / البحيرة / الغربية).

سعر الوحدة

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ويبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا ترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك وفق ما صرحت به الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد.

دخل الأعزب لا يزيد على 4200 جنيه شهريا

أما عن أهم الشروط فهي أن تكون سن المتقدم من 21 إلى 50 عاما ومن محدودي الدخل، ويضيف صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري: "ولا يزيد دخل الأعزب على 4200 شهريا ودخل الأسرة لا يزيد على 5700 جنيه شهريا ولا يستفيد من أي شقة أو دعم مسبق، وأن يكون من العاملين أو المقيمين من المحافظة المطروح بها وحدات الإسكان الاجتماعي".

وتابع، في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي": "نتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على التقدم لشراء وحدات الإسكان الاجتماعي، ومن تنطبق عليه الشروط يتقدم ويشتري كراسة الشروط من أي مكتب بريد مميكن ويشتريها ببطاقة الرقم القومي"، موضحا أن "كراسة الشروط بها كل الإجراءات والمستندات واستمارة الحجز، ولدينا في الإعلان الـ 12 ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية على مستوى 7 محافظات في وجه بحري ومحافظة في وجه قبلي".