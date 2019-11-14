شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: إزالة دور مخالف بأحد العقارات بحدائق القبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية الشكوى الواردة إليها بشأن وجود بناء بدون ترخيص بالدور السابع بالعقار رقم 216 بشارع مختار- حى حدائق القبة، بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأهمية حل شكاوى المواطنين وفحص هذه الشكاوى وإزالة مخالفات البناء واستعادة هيبة الدولة.

وقامت الوزارة، بحسب بيان صحفي، الخميس، بالتواصل مع أجهزة محافظة القاهرة حيث أفاد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بأن العقار المشار إليه صادر له ترخيص بناء رقم 36 لسنة 1989 لبناء دور أرضى وأربعة أدوار متكررة وغرف خدمات بالسطح، وقام المخالف باستكمال بناء الدور السادس بالأرضى بدون ترخيص وتحرر عن ذلك قرارات الإزالة ارقام (12816) لسنة 2016، (2410) لسنة 2019.

Advertisements

وتابع البيان، أن أجهزة الحى استعدت، بتاريخ 22/1/2019، لتنفيذ قرار الإزالة رقم(12816) لسنة 2016، ولم يتم التنفيذ لأن الدور السادس مشغول بالسكان والمنقولات، وتم مخاطبة قسم حدائق القبة لإجراء الدراسة الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم(2410) لسنة 2019( الدور السادس بالأرضى )، كما قام الحى بإعلان المخالف بقرار الإزالة لتنفيذه بتاريخى 21/12/2016 وتاريخ 27/3/2019.

وأشار البيان، إلى أن الحى يوم 3/11/2019 قام بالانتقال إلى موقع العقار، وتم إزالة الحوائط الحاملة وإتلاف مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية بالدور السابع بالارضى وجارى استكمال الإزالة بالكامل.

وشدد اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية، على عدم التهاون في الرد على أي شكاوى ترد للوزارة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحاً أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هي أحد العناصر الهامة في تقييم القيادات المحلية في جميع المحافظات.

إزالة دور مخالف بأحد العقارات بحدائق القبة

إزالة دور مخالف بأحد العقارات بحدائق القبة

إزالة دور مخالف بأحد العقارات بحدائق القبة