شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات المحمول والإنترنت إلى العمل بعد انقطاع 3 أيام بجنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت خدمات المحمول والإنترنت إلى العمل بشكل طبيعي بمنطقة حلايب جنوب البحر الأحمر، الخميس، بعد انقطاع لمدة ٣ أيام، لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة والسيول بعد إصلاح الأعطال.

كانت منطقة حلايب قد شهدت سقوط أمطار غزيرة وسيول خلال الأيام الماضية، ما تسبب في أعطال في الشبكات وانهيار بعض الأكشاك وتضرر عدد من المنازل.