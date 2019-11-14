شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في اجتماعات «تنفيذي اليونسكو» بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ضمن وفد رفيع المستوى، في فعاليات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وذلك ضمن أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام للمنظمة، والذى يعقد في الفترة من١٣- ٢٧ نوفمبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال «الكردي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن اجتماعات الدورة الحالية تأتي بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين بمؤسسات التعليم العالي ورؤساء الجامعات من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاعتراف بالتعليم العالي في أجندة 2030 كجزء لا يتجزأ من أهدف التنمية المستدامة، وضرورة العمل على ضمان جودة التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، ومعالجة أوجه القصور، الأمر الذي يتطلب العمل على بناء القدرات والكفاءات والمهارات الإنسانية وزيادة التدويل، وذلك على المستوى الأكاديمي وتطوير أساليب التعليم والتعلم، لملاحقة ما يشهده العالم من تغيرات سريعة.

وأوضح أن المشاركين يقومون بعرض وجهات نظرهم وتجاربهم عن كيفية ضمان التعليم العالي وتوفيره وإتاحته للجميع بدول العالم المختلفة، ومساعدة صانعي القرار بمؤسسات التعليم العالى المختلفة على التقارب والتعاون والعمل عن كثب لتحقيق الاندماج بين هذه المؤسسات.