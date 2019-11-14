شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يمنح «وسام زايد» للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، «وسام زايد» للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي تقديرا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كل الأصعدة.