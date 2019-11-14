شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية مشتركة بـ20 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

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وأوضح راضي أن الشراكة مع الإمارات تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى الإمارات، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، صباح الخميس، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي.