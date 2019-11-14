شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للسيسي في قصر الوطن بأبوظبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي، حيث رافق موكب الرئيس مجموعة من الفرسان على أصوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية والتراثية المتنوعة وسط تلويح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بزيارة الرئيس.

Advertisements

واصطحب الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي إلى منصة الشرف وعزف السلامان الوطنيان لدولتي الإمارات ومصر، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس.

كان الرئيس قد وصل إلى الإمارات، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس، خلال الزيارة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.