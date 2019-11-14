شكرا لقرائتكم خبر عن صور و فيديو .. مواطن يوثق رحلته فى طريق شرم الشيخ الجديد - القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق مواطن رحلته بالفيديو فى طريق شرم الشيخ الجديد، والذى يبدأ من بوابة عيون موسي، والذى يختصر المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ لتكون 4 ساعات فقط، إضافة إلى تسريع زمن الوصول من المحافظات الأخرى إلى مدينة السلام، ما يعد نقلة نوعية وحضارية وتنعش كذلك من معدلات السياحة من وإلى مدينة شرم الشيخ.

ويبدأ الطريق الجديد من نهاية نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس ويمر بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء حتى مدينة شرم الشيخ، ويبلغ طوله 342 كم بداية من نفق الشهيد أحمد حمدى باتجاهين كل اتجاه يحتوى على 3 حارات، يضاف إليها 110 كيلو مترات، طريق مصر السويس الصحراوى، ليبلغ إجمالى الطريق من الدائرى حتى شرم الشيخ 450 كيلومترًا.













الطريق الجديد مزود بمحطات وقود لتموين السيارات ونقاط إسعاف ومخرات سيول علاوة على أنه سوف يتم افتتاح محورين له بشرم الشيخ طريق السلام والطريق الدائرى حيث يتيح الوصول لمطار شرم الشيخ خلال دقائق ، ويتكون الطريق من 3 حارات في كل أتجاه ، و يبلغ عرض الحارة 25 متر.

و يصل طريق شرم الشيخ الجديد بطريق (عيون موسى – النفق)، والمُنفذ ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق ، بجانب رفع كفاءة وصلة الطريق من السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدي ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كان قد أصدر القرار رقم 224 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق “النفق – شرم الشيخ”، (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين الحكومة المصرية و الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية ، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.







