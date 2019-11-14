شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، عددا من القرارات، للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء . وتضمنت القرارات اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بالعامرية بالإسكندرية ومشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بشبين القناطر بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة، بجانب قرار بتعديل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزى أبو صوير المحطة والقصاصين الجديدة بالإسماعيلية.

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