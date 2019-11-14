شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لـ"العصار" و "شوقى" بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة تفقدية "بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية" بالسلام، والتي تم افتتاحها ضمن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعد طفرة لإصلاح منظومة التعليم الفني في مصر.

كما قام الوزيران بجولة داخل المعامل والورش الفنية واطلعا خلالها على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفرة بها من معامل هندسية وكيميائية وميكانيكية تخدم الطلاب فى مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والتى تسهم جميعها فى النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للشباب ورفع كفاءة المدرسين والمدربين بمجال التدريب الفنى والمهنى وتدريب العاملين بمصانع الإنتاج الحربي لرفع كفاءتهم بصفة مستمرة .

كما تم التأكيد خلال الجولة،على التعاون المثمر بين الوزارة بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى المجالات التعليمية والتدريبية ووزارة التربية والتعليم لخدمة ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى بمصر ، وتم الإشارة إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون الدائم مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة فى تحقيق رؤية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفنى باعتباره هدف استراتيجى للدولة المصرية ومستقبل الصناعة فى مصر .

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وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: "إننا نستهدف التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتحقيق الخطط والأفكار الخاصة بإدخال التكنولوجيا فى نظام التعليم الجديد، والتعاون فى مجال التعليم الفنى؛ معربًا عن سعادته بهذه الشراكة".

وأضاف شوقي، أنه يستهدف استغلال القطاعات التعليمية والمعامل وورش التدريب المختلفة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى النهوض بالعملية التعليمية الفنية من خلال عقد دورات تدريبية للطلبة وتوفير منح دراسية للمتفوقين الى جانب الدورات التدريبيه للمعلمين.

وأكد على أهمية التركيز فى الوقت الراهن على مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه بسوق العمل؛ لتوفير فرص عمل وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقايس العالمية؛ لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة بجانب المساهمة فى عمليات التحديث والتطوير.