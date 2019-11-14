طائرات تحلق بألوان العلم المصرى في سماء أبوظبى تحية للرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقت طائرات فرسان الإمارات بألوان العلم المصري في سماء العاصمة الإماراتية أبوظبي تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي. وبدأت قبل قليل مباحثات القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بقصر الوطن. وكان الرئيس السيسي وصل إلى قصر الوطن قبل قليل، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين، واستعرض الزعيمين حرس الشرف الذى اصطف لتحيتهما.

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