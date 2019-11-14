شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وبن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات بمجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، توقيع وتبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين بين مصر والإمارات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى وبن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات بمجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.