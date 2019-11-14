شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الوطن بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الوطن بأبو ظبي، منذ قليل.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، وحلق فريق " فرسان الإمارات " الوطنى للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعلم مصر الشقيقة.

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وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة، فيما تلوح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بزيارة السيسي.

ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السيسي إلى منصة الشرف وعزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات ومصر.

فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس السيسي.