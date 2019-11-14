شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستهل زياراته التفقدية الأولى بنيابات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوى، فى وقت مبكر من صباح اليوم إلى صعيد مصر، فى أولى زيارته التفقدية إلى شباب النيابة العامة بمحافظة قنا. Advertisements ويلتقى النائب العام خلال زيارته بقيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف قنا؛ وتأتى الزيارة لتفقد أحوال أعضاء النيابة العامة ومتابعة سير أعمالها بصعيد مصر، وتذليل أي عقبات تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.

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