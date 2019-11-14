شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بحرارة الجو غدا بمقدار 5 درجات وانحسار فرص الأمطار من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لاتزال أعلى من المعدل الطبيعى لها اليوم الخميس رغم الانخفاض فى درجات الحرارة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن الأمطار ستكون غزيرة أحيانا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، لافتا إلى أنه من المتوقع اعتبارا من غدا الجمعة انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات لتعود للمعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة ، لافتا إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة على شمال البلاد، موضحا أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل تنحسر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.