مصدر: الوساطة المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصدر مسؤول فى حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين النقاب عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامى على مقترح مصرى يلبى شروط المقاومة.
وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار جاء فى ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامى على المقترح المصرى بالوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، في المقابل وافقت "إسرائيل" على المقترح المصرى بالوقف الفورى لإطلاق النار، ووقف الاغتيالات، وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين فى مسيرات العودة.
وأشار المصدر أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 05:30 اليوم الخميس.
كان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أكد أن سرايا القدس مستمرة في القتال والحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى طالما استمر في عدوانه، وسنضرب كل المدن الصهيونية بالكامل، طالما رفض البنود التي طرحتها حركة الجهاد الإسلامي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح النخالة عن شروط حركة الجهاد الإسلامي للتوصل لتهدئة، وهي ثلاثة شروط بسيطة ومتواضعة وتجد قبولاً شعبياً وهى وقف الاغتيالات في داخل قطاع غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق النار على المدنيين العزل في مسيرات العودة، أن تلتزم اسرائيل بالتفاهمات التي تمت بالقاهرة عام 2014 والتي تتعلق بإجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.
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