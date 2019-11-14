شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى يمنح الرئيس السيسى أرفع وسام إماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، "وسام زايد" للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



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