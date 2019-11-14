شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تغطية خاصة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الإتحاد الإماراتية بث مباشر لتغطية خاصة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، امس الاربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى للإمارات، تأتى فى إطار اللقاءات الثنائية بين العلاقات المصرية بشأن تعزيز التعاون بين الإماراتية فى جميع المجالات، وما يربط الدولتين من علاقات استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة فى المرحلة الراهنة، والتصدى لكل محاولات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض اخر المستجدات الملفات الاقليمية ومكافحة الإرهاب .