بدء مباحثات القمة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل مباحثات القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بقصر الوطن. وكان الرئيس السيسي وصل إلى قصر الوطن قبل قليل، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين، واستعراض الزعيمين حرس الشرف الذى اصطف لتحيتهما.



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