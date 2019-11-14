الرئيس السيسى يخصص أراض لإقامة تجمعات تنموية ومحطتى كهرباء بسيناء والسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 556 لسنة 2019 بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة مساحة 341,80 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس. نشر القراران فى الجريدة الرسمية.

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