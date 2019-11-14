شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى الامارات .. شاهد ألوان علم مصر تزين سماء أبوظبى ترحيبا بزيارة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاهد ألوان علم مصر تزين سماء أبز ظبى، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. Advertisements وكان الرئيس السيسي وصل إلى قصر الوطن قبل قليل، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين، واستعراض الزعيمين حرس الشرف الذى اصطف لتحيتهما.

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