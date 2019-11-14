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التنمية المحلية تستجيب لشكوى مواطن وتزيل طوابق مخالفة بعقار فى حدائق القبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية متابعتها للشكوى الواردة إليها بشأن وجود بناء بدون ترخيص بالدور السابع بالعقار رقم  216بشارع مختار - حى حدائق القبة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أنها تواصلت مع أجهزة محافظة القاهرة حيث أفاد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بأن العقار المشار إليه صادر له ترخيص بناء رقم 36 لسنة 1989 لبناء دور أرضى وأربعة أدوار متكررة وغرف خدمات بالسطح ،وقام المخالف باستكمال بناء الدور السادس بالأرضى بدون ترخيص وتحرر عن ذلك قرارات الإزالة أرقام (12816) لسنة 2016 ، (2410) لسنة 2019.

وتابعت المحافظة:"استعدت أجهزة الحى بتاريخ 22/1/2019 لتنفيذ قرار الإزالة رقم(12816) لسنة 2016 ولم يتم التنفيذ لأن الدور السادس مشغول بالسكان والمنقولات وتم مخاطبة قسم حدائق القبة لإجراء الدراسة الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم(2410) لسنة 2019( الدور السادس بالأرضى ) كما قام الحى بإعلان المخالف بقرار الإزالة لتنفيذه بتاريخى 21/12/2016 وتاريخ 27/3/2019"

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وقام الحى يوم 3/11/2019 بالإنتقال الى موقع العقار وتم إزالة الحوائط الحاملة واتلاف مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية بالدور السابع بالارضى وجارى استكمال الإزالة بالكامل .

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وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على عدم التهاون فى الرد على أى شكاوى ترد للوزارة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة من المحليات موضحاً أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هى أحد العناصر الهامة فى تقييم القيادات المحلية فى جميع المحافظات.

 

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