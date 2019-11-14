شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. الزراعة تنظم دورة تدريبة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، دوره تدريبية حول " الطرق الحديثة لمكافحة أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية ، بمحطة بحوث سرس الليان – محافظة المنوفية، تبدأ الأحد المقبل وحتى الخميس ، وذلك برعاية الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية رفع كفاءة شباب الباحثين والأخصائيين الزراعيين.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات ، إن الدورة تتناول أمراض القمح وطرق مكافحتها وأهم امراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة ، وأمراض البصل والثوم وطرق المكافحة ، مشيرا إلى أنها تشمل أيضا التعرف على اهم أمراض النخيل و طرق الوقاية والعلاج وأمراض الفاصوليا وطرق المكافحة.

وأضاف مدير امراض النبات ،أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة (باحث – مساعد باحث – باحث مساعد – أخصائى زراعى" وذلك للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض النخيل والبقوليات والبصل والثوم والقمح.