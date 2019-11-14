شكرا لقرائتكم خبر عن فوج جامعة بورسعيد يزور مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة فى مختلف نواحى التنمية، انطلق الفوج الرابع من طلاب جامعة بورسعيد لزيارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار مبادرة كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار فى بيان لوزارة التعليم العالى منذ قليل، على أهمية هذه المبادرة، التى تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

ومن جانبها، حرصت عايدة الصبانى رئيس مجلس إدارة المصنع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلى حول المصنع، والأنشطة التى يقوم بها

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وتم اصطحاب الطلاب فى جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع،حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة التي يقوم بها.

ومن جانبه أشار أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد" تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وإطلاع الطلبة على الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية فى كافة المجالات.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم.

جدير بالذكر أن مصنع الإلكترونيات هو أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع تم إنشاؤه عام 1979 ؛ليكون نواة للصناعات الإلكترونية المتطورة وإنتاج المعدات الإلكترونية بكافة أنواعها،كما حاز المصنع على العديد من شهادات الاعتماد والتقدير من هيئات التفتيش العالمية مما جعله أحد موردى المنتجات الإلكترونية لكبري الشركات العالمية.