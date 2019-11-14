شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ إجراء اختبارات تعيين المهندسين الجدد الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة سكك حديد مصر، تحديد موعد اختبارات مسابقة المهندسين رقم ( 1 ) لعام 2019 لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 150 مهندسا تخصصات ( ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات- اتصالات - مدنى - عمارة) اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر الحالى بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزى للمحاسبات بمدينة نصر على أن يتم حضور المتقدمين للإمتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات.

وأكدت الهيئة فى بيانها على ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومى سارية ولا يسمح بالدخول بدونها وعدم السماح بالدخول بالموبايل وكذلك عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص طبقا للجدول المرفق، علما بأنه فى حالة وجود أى استفسارات أخرى بالخصوص يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذى تم تقديم الأوراق به.