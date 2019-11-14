شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ضبط 2751 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرر 163 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، تقريراً رسمياً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، وقد بلغت إجمالى المضبوطات 2751 كجم في 18 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم ضبطها بمحافظات "القاهرة، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، الإسماعيلية ".

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أنه تم تحرير 163 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.