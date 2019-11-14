فرسان خيالة واستعراض جوي.. استقبال خاص للسيسي بالإمارات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - وام:
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.
وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول الرئيس السيسي إلى قصر الوطن في أبوظبي، فيما رافق موكبه عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.
وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعلم مصر، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.
ولوَّح عدد من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بزيارة الرئيس السيسي.
بعد ذلك، اصطحب الشيخ محمد بن زايد، الرئيس السيسي إلى منصة الشرف وعزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.
وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الرئيس.
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