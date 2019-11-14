محمد بن زايد يمنح السيسي "وسام زايد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: منح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "وسام زايد" للرئيس عبدالفتاح السيسي. ويعد "وسام زايد" أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن منح الرئيس السيسي "وسام زايد" يأتي تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

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