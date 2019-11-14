جهاز السادات يطلق مبادرة لمنع سرقة أغطية الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إطلاق جهاز المدينة مبادرة لمنع سرقة أغطية مطابق الصرف الصحي بالمدينة تحت مسمى"معاً ضد سرقة أغطية المطابق"، وذلك بالتعاون مع سكان المدينة.

وقال غنيم، في بيان اليوم، إن المبادرة تهدف إلى أنه في حالة اكتشاف سرقة غطاء مطبق للصرف الصحي يتم الاتصال بالخط الساخن (15100) أو الاتصال على رقم (0482601721) والخاص بإدارة التشغيل والصيانة، وكذا محاولة تأمين غطاء المطبق حتى وصول عمال الصيانة المختصة لتركيب غطاء بديل في وقت لا يتعدى 30 دقيقة.

وتعمل وزارة الإسكان للحد من ظاهرة سرقة أغطية المطابق وبالوعات الصرف الصحي، حيث استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، في وقت سابق تجربة الغطاء الآمن لمطابق الصرف الصحي، والذي ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مؤكدا أهمية الفكرة، ووجه الشكر للشركة، وذلك في إطار الحفاظ على الأرواح، وكذا الحفاظ على الصحة العامة، ومنع أعطال الصرف الصحى. ​