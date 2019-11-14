أخبار مصر | عاجل.. قراران جمهوريان للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قراران جمهوريان للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا رقم 556 لسنة 2019 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة تجمعات تنموية.

الرئيس أصدر أيضًا، القرار رقم 557 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 341.8 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطتى توليد كهرباء شمال غرب السويس.